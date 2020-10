„B25-bommenwerper moet kunnen vliegen”

B25 Mitchell of Spitfire. Historische vliegtuigen moeten vooral kunnen vliegen, vindt Freek Tolsma (57) uit Rijen. Zijn petitie krijgt massaal steun. Ook vanaf de andere kant van de wereld. „Het gebrom van die bommenwerper... Magnifiek!”

De Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) is gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. Regelmatig kiezen een B25 Mitchell-bommenwerper en een Spitfire vanaf de basis het luchtruim.

Sommige omwonenden klagen steen en been. Freek Tolsma niet. De inwoner van Rijen is de petitie ”Laat de B25 Mitchell bommenwerper lekker vliegen” gestart.

Waarom?

„Ik zag een nieuwsberichtje over mensen die klagen over vliegtuiglawaai en via een rechtzaak vliegrestricties willen afdwingen. Toen dacht ik: Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die hier niet over klagen? Toen ben ik deze petitie gestart. Een tegenzet.”

Bent u zo’n actievoerder?

„Nee, totaal niet. Ik ben heel rustig van mezelf.”

Wat heeft u met die bommenwerper?

„Ik heb die vliegmachine één keer van dichtbij gezien. Op een open dag in 2010. Verder vliegt dat toestel regelmatig laag over ons huis in Rijen. Als ik hem hoor, ren ik altijd naar buiten. Met fotocamera. Dit is historisch erfgoed, dat moet luchtwaardig blijven. Nederland heeft destijds ook in Nederlands-Indië B25’s ingezet.”

Je zult maar net onder de startbaan wonen. Zo’n ding maakt toch een hoop herrie.

„Nou, volgens sommigen maakt-ie herrie. Ik vind van niet. Het gebrom van de motoren is magnifiek. Fascinerend. Het geluid van de vrijheid.”

Geluidsoverlast is geen pretje.

„Klopt. Maar mensen die bij een vliegbasis gaan wonen, weten dat ze te maken krijgen met geluid. Ik heb ook in Dongen gewoond. Mensen wilden daar langs het kanaal wonen, maar gingen vervolgens klagen over boten met brandbare stoffen die langskomen.”

Wat vindt u daarvan?

„Mensen moeten niet zo zeuren.”

Hoe loopt de actie?

„Fantastisch. Ik heb al rond de 1400 handtekeningen. In de tijd dat wij aan de telefoon zitten, zijn er weer vijf bijgekomen. Zelfs uit Australië.”

Had u dat verwacht?

„Nee. Ik had gerekend op honderd, tweehonderd handtekeningen uit de buurt. Maar niet zóveel.”

Hoe verklaart u dat?

„Mensen zeggen: We moeten zuinig zijn op deze kisten. Het Nationaal Militair Museum heeft ook een B25 en een Spitfire. Maar die vliegen niet. Daar heb je dus niks aan.”

Wat nu?

„De actie loopt drie weken. Daarna bied ik de handtekeningen aan de gemeenteraad en de basiscommandant aan. Als een steuntje in de rug.”