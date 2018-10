Aziatische tijgermug in Eindhoven

In een woonwijk in Eindhoven is een Aziatische tijgermug aangetroffen. Waar de mug vandaag komt is niet duidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de buurt muggenvallen geplaatst om te onderzoeken of er nog meer exemplaren rondvliegen. Bovendien gaat de NVWA mogelijke broedplaatsen verwijderen of behandelen met bestrijdingsmiddel.

De tijgermug werd in 2005 voor het eerst aangetroffen in Nederland. Het insect komt oorspronkelijk uit Azië, maar heeft zich via internationale transporten verspreid over grote delen van de wereld. De tijgermug is dit jaar ook al opgedoken in onder meer Weert, Amstelveen, Assen, Almere en Westervoort en Montfoort.

De tijgermug steekt vooral overdag en kan allerlei infectieziekten verspreiden. Het gaat bijvoorbeeld om dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts. Omdat deze ziekten in Nederland vrijwel niet voorkomen bij mensen is de kans op verspreiding heel klein, aldus de NVWA.