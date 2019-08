AZ begint woensdag met verwijderen dakdelen

Het door voetbalclub AZ ingediende sloopplan voor het dak van het AFAS Stadion is goedgekeurd door de gemeente Alkmaar. Woensdag wordt al begonnen met het verwijderen van de ingestorte delen van het dak.

Op zaterdagmiddag 10 augustus kwam een deel van het dak in het AZ-stadion naar beneden. Sindsdien wordt er niet meer gevoetbald in het stadion. De Alkmaarse ploeg week voor thuiswedstrijden uit naar stadions in Den Haag en Enschede.

Ondertussen is het onderzoek van Royal HaskoningDHV naar de dakconstructie van het AFAS Stadion nog steeds gaande. AZ meldt dat de club eind augustus, wanneer de tussenrapportage met de voorlopige conclusies is afgerond, met bevindingen naar buiten zal komen.

AZ heeft voor de komende thuiswedstrijd nog geen vervangende locatie aangewezen. De eerste keer dat AZ weer thuis speelt, is op 14 september tegen Sparta.