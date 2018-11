Aydin C. kon ‘uiterst dwingend’ optreden

Veroordeeld webcamafperser Aydin C. was een man die „uiterst dwingend kon optreden. Zijn wil was wet. Iedereen moest doen wat hij zei.” Dit stelde de aanklaagster donderdagmorgen bij het begin van het requisitoir in het hoger beroep van de strafzaak tegen Aydin C.

C. kreeg vorig jaar bijna elf jaar cel van de rechtbank in Amsterdam, onder meer wegens de digitale afpersing van 34 jonge meisjes. Donderdag spreekt het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis tegen hem uit.

Volgens het OM struinde hij chatsites op internet af op zoek naar kwetsbare, jonge meisjes. „Deze verdachte voelde haarfijn aan hoe hij slachtoffers moest benaderen en kon manipuleren als hij eenmaal contact had gelegd”, aldus de aanklaagster.

C. is zelf opnieuw niet aanwezig. Hij verscheen alleen op de tweede dag van zijn proces, verplicht door het hof. Hij spreekt van een gerechtelijke dwaling en weigert het hof te erkennen. In een korte verklaring sprak hij vorige week van „een tunnelvisie-hof”. Daarna zweeg hij, net als eerder bij de rechtbank.