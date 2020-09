AXQ: Vraag naar om- en bijscholing zal sterk groeien

Dit is een expertquote via ANP Expert Support.

Quote van : Eric Verduyn (NCOI Groep)

Vraag naar om- en bijscholing zal sterk groeien. Niet alleen door concrete aandacht en hulp bij keuze, maar ook de coronaperiode heeft bewustzijn voor belang van leven lang ontwikkelen sterk vergroot.

-40,6% van de Nederlandse werknemers geeft aan dat de coronaperiode hen heeft doen beseffen hoe belangrijk het voor hen persoonlijk is om te blijven leren.

-40,6% is het eens met de stelling dat het belangrijk is voor hun bedrijf dat medewerkers blijven leren.

-43,4% heeft tijdens de lockdown tijd genomen om na te denken over het eigen functioneren in de huidige baan.”

Bron: onderzoek ‘Bewustzijn rond Levenlangleren tijdens Coronaperiode’ onder 1.129 werkenden in Nederland. In opdracht van NCOI Groep.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze expert Eric Verduyn.

Van: NCOI Groep, http://www.ncoi.nl

Contactpersoon: Eric Verduyn, 0611013429, everduyn@ncoi.nl

Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie https://www.anp.nl/experts

ANP Expert Support is een initiatief van het ANP.