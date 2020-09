AXQ: Verpleeghuis moet balans veiligheid van bewoners en hun levenskwaliteit blijven afwegen

Dit is een expertquote via ANP Expert Support.

Quote van : Henk Nies (Vilans)

„Verpleeghuizen moeten de balans tussen de veiligheid van bewoners en hun kwaliteit van leven blijven afwegen. Wekelijks gericht testen en preventief gebruik van mondkapjes door zorgmedewerkers zijn zeker goed voor de veiligheid van verpleeghuisbewoners, maar staan in sommige gevallen haaks op de levenskwaliteit. Een herhaling van de eerst coronagolf waarbij er naast veiligheid weinig ruimte voor levenskwaliteit was, moeten we voorkomen. De menselijke maat moet richtinggevend blijven.”

Henk Nies is naast Bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam directeur strategie & ontwikkeling bij kennisorganisatie Vilans

