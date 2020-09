AXQ: Betere zichtbaarheid experts versterkt journalistiek en kenniswereld

Dit is een expertquote via ANP Expert Support.

„Er zijn veel bedrijven en instellingen waar experts werken met enorme kennis op een specifiek terrein. Die kennis wordt heel vaak niet benut. Niet door journalisten en ook niet door de kennisorganisaties zelf, die daarmee een kans laten liggen om hun zichtbaarheid te vergroten.”

Daarom begint het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) op 1 september een nieuwe dienst: Expert Support. Expert Support biedt deskundigen een podium om inzichten over actuele ontwikkelingen op hun expertisegebied te delen met journalisten.

Expert Support is een commerciële dienst en staat los van de ANP-redactie, die onafhankelijk werkt. Als de redactie oordeelt dat een expert het artikel of het bericht waaraan zij werkt kan versterken, staat het haar vrij contact op te nemen met die expert. De keuze is, zoals altijd, aan de journalist zelf.

