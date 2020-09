AXQ: Afbraak sociale infrastructuur zorgt voor sterke verspreiding coronavirus

Dit is een expertquote via ANP Expert Support.

‘De sterke verspreiding van corona in achterstandswijken heeft alles te maken met de afbraak van de sociale infrastructuur die de laatste jaren in gemeenten heeft plaatsgevonden. Veel inwoners, zeker mensen met een migratieachtergrond, zijn voor betrouwbare informatie over corona afhankelijk van mondelinge informatie op trefpunten in de wijk, zoals buurthuizen en andere openbaar toegankelijke ontmoetingsplekken. Algemene voorlichting over corona via media of op informatie op papier bereikt hen niet. Omdat veel sociale trefpunten zijn wegbezuinigd, zijn ze nu verstoken van cruciale informatie over corona. Met alle gevolgen van dien. Laat dit een wake up call zijn. Een goede sociale infrastructuur is onmisbaar, zeker bij calamiteiten zoals de huidige coronacrisis.’

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lou Repetur (expert sociale basis), of de communicatieadviseur op dit onderwerp Marc Engberts

Van: Movisie, https://www.movisie.nl/versterken-sociale-basis

Contactpersoon: Marc Engberts, 06 554 405 48, m.engberts@movisie.nl

Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie https://www.anp.nl/experts

ANP Expert Support is een initiatief van het ANP.