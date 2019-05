De avondspits is dinsdagmiddag iets vroeger op gang gekomen vanwege de staking in het openbaar vervoer. Maar volgens de ANWB valt het met de drukte mee.

„Het is iets drukker dan normaal. Maar het is een stuk beter dan vanochtend. Toen speelde de regen ook een rol. Het is nu prima weer”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Iets voor 16.00 uur stond er zo’n 225 kilometer file, maar de meeste files zijn nog niet heel lang, aldus de ANWB.