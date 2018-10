De avondspits van donderdag is een van de drukste tot nu toe dit jaar. De ANWB noteerde rond 17.30 uur 887 kilometer file. Het gaat om files op snelwegen en provinciale wegen. De drukte was te wijten aan een reeks ongelukken en andere problemen.

Zo ging de Ketelbrug (A6) in Flevoland een tijdje niet meer open en was er een ongeluk op de brug bij Gorinchem (A27). De ANWB rept van de op twee na drukste avondspits dit jaar. De drukste avondspits was op 22 mei met 955 kilometer file.