Avondspits druk door Pinksteren, wind en buien

Weggebruikers moeten vrijdagmiddag rekening houden met een extra drukke avondspits. Veel mensen gaan naar verwachting de weg op om het lange pinksterweekeinde elders door te brengen.

Het KNMI waarschuwt voor hagel- en onweersbuien die in de loop van de middag van het zuidwesten van het land naar het noordoosten trekken. Plaatselijk kan in korte tijd veel neerslag vallen. De buien gaan gepaard met (zware) windstoten. Het weerinstituut heeft voor vrijdagmiddag code geel voor het hele land afgegeven.

De grootste verkeersdrukte wordt verwacht op de wegen naar de Veluwe, het zuiden, naar de kust en naar de veerdiensten richting Waddeneilanden. Ook op de wegen in het midden van het land en Zeeland is het waarschijnlijk tot in de vroege avond druk. De ANWB denkt dat de piek tussen 15.00 en 19.00 uur ligt.

Volgens de ANWB kiezen ook veel mensen voor een verblijf in het buitenland. Duitsland, België en Frankrijk zijn de populairste bestemmingen.