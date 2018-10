Autoverhuurder vrijgesproken van witwassen

Een Tilburgs autoverhuurbedrijf en drie bestuurders zijn vrijgesproken van witwassen. De rechtbank in Zwolle acht het niet bewezen dat geld dat afkomstig zou zijn uit illegale activiteiten is gebruikt om auto’s te huren, zoals het Openbaar Ministerie stelde.

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat het geld uit misdrijven afkomstig was of dat het autoverhuurbedrijf daarvan een vermoeden kon hebben. Het bedrijf verhuurde onder anderen aan leden van een landelijke motorclub, die cash betaalden. Dat werd netjes geregistreerd.

De wetgeving rond witwassen moet voorkomen dat criminelen rijk kunnen worden van hun misdaad. Dat betekent volgens de rechtbank niet dat iedereen die zaken doet met mensen die ooit zijn veroordeeld, meteen ook schuldig is aan het helpen bij witwassen.