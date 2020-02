Autoschadebedrijf uitgebrand in Lelystad

Een grote brand heeft in Lelystad een autoschadeherstelbedrijf in de as gelegd. Het vuur ontstond in de spuiterij en breidde zich door de storm snel uit, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio. Vanwege de vele rook die vrijkwam, kregen omwonenden van een nabijgelegen woonwijk via een NL-Alert het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand in het bedrijf aan de Zeilweg op industrieterrein Noordersluis was uitslaand. De brandweer, die werd bijgestaan door korpsen uit de buurt, gaf aan het einde van de middag het sein brand meester. Het was lastig blussen vanwege de harde wind.

De rook trok volgens de woordvoerder op „manshoogte” over een nabijgelegen woonwijk. Voor zover bekend zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en raakte niemand gewond. Nader onderzoek is nodig om de precieze oorzaak te achterhalen.