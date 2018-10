Autoriteiten spinnijdig na zoveelste dumping drugsafval in woonwijk

Het ene na het andere voertuig met drugsafval duikt dezer dagen op in woonwijken. Minister Grapperhaus van Justitie is het beu. Hij trekt extra geld uit voor de aanpak van drugscriminelen die hun afval dumpen.

Dat heeft de bewindsman woensdag beloofd. Grapperhaus noemt dumping van het schadelijke afval „schandalig en gevaarlijk.” Daarom wil hij prioriteit geven aan het opsporen van criminelen die synthetische drugs produceren. Misdaadorganisaties worden steeds brutaler, stelt de minister. „Criminelen huren stromannen in om het afval voor hen te dumpen. Mensen die vaak helemaal geen benul hebben van hoe en wat.”

Busjes

Keer op keer doken er de afgelopen dagen busjes met drugsafval op in woonwijken. Zo werd woensdag in de Reijersstraat in Elst (tussen Nijmegen en Arnhem) een kleine vrachtwagen met daarin vermoedelijk drugsafval gevonden. De politie kreeg een melding binnen over de wagen, die al een poosje in de straat stond. Er bleken zo’n 25 vaten in het voertuig te staan.

Dinsdagavond laat bleek er in de Nijmeegse wijk Weezenhof een kleine truck met vaten drugsafval te staan. De vrachtwagen liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter. Mensen die dinsdagavond hun hond uitlieten, merkten als eersten dat er iets vreemds in de lucht hing. Volgens een 78-jarige buurtbewoonster spraken de hondenbaasjes elkaar aan over de bijzondere geur in de rustige woonwijk. „Het rook eigenlijk wel lekker. Een beetje zoet, een soort bloemenlucht”, klonk het.

Op de route naar de wijk Weezenhof lekte het busje vloeistof in natuurgebied Hatertse en Overasseltse Vennen. De brandweer had de grootste moeite om het mengsel van mierenzuur en oplosmiddelen van het wegdek te poetsen. Een beveiliger bij een afzetting in het vennengebied zei: „Het spul heeft mijn schoenen aangetast.”

Zoutzuurgas

In het weekeinde werden er in Eindhoven twee bestelbussen met drugsafval gevonden. De bussen waren in dezelfde buurt geparkeerd. Omdat een van de voertuigen in brand stond en daarbij zoutzuurgas vrijkwam, moesten twaalf nabijgelegen appartementen worden ontruimd.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls (CDA) was gisteren verbolgen over de dumpingen van drugsafval. „Het is niet te tolereren dat er boeven zijn die heel veel geld verdienen aan de productie van drugs. En die vervolgens de gezondheid van mens en dier in gevaar brengen door hun giftige afval zomaar ergens te dumpen. Ik ben daar heel erg boos over.”

Volgens Bruls heeft het kabinet in de jongste begroting toegezegd meer geld uit te trekken voor de bestrijding van drugscriminaliteit. „Als de minister daar nu nog wat geld bij doet, zou dat mooi zijn. Hoe dan ook, elke cent is welkom, want het aanpakken van dit soort criminelen is heel hard nodig.”

Zeker in Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland dumpen criminelen al jaren drugsafval. Meestal gaat het om vaten die ergens in het buitengebied worden achtergelaten. Waar het afval precies vandaan komt, blijft vaak in nevelen gehuld. Opruimen van het giftige afval kost veel geld. Terreineigenaren kunnen daar een vergoeding voor vragen.

De politie rolt geregeld drugslaboratoria op. Zo ontdekte de politie woensdag in een loods aan de Zwingel in Lage Zwaluwe (Noord-Brabant) een groot drugslaboratorium waar amfetamine werd geproduceerd. De loods ligt midden in een woonwijk. Er was zo’n 30.000 liter drugsafval opgeslagen. Een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw zijn aangehouden. In een naastgelegen woning werd ook een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen.

Boerenschuren

Drugslaboratoria zitten nogal eens in verhuurde boerenschuren of loodsen op een bedrijventerrein. Het afval blijft over van de fabricage van onder andere xtc. Als er in een bepaald gebied strenger wordt gecontroleerd op afvaldumpingen, verleggen de criminelen hun werkterrein. Zo zijn de laatste tijd de Veluwse bossen ontdekt als dumpplek.

Politie en justitie hopen op de hulp van burgers om de illegale lozingen van drugsafval te kunnen aanpakken. Maar wie iets verdachts vindt moet wel voorzichtig zijn, blijkt uit een waarschuwing van de veiligheidsregio’s op internet: „Raak niets aan, rook niet en ga met de rug in de wind staan.”