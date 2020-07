Autoriteit: vragen over delen gegevens tussen politie en COA

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat vragen stellen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie over hun uitwisseling van persoonsgegevens van asielzoekers, waarover NRC berichtte. Het gaat daarbij om zeer privacygevoelige informatie, zoals religie en etniciteit.

De politie en het COA maakten volgens de krant in mei afspraken over de gegevensuitwisseling en sindsdien krijgt de politie informatie over tienduizenden mensen, die ze gebruikt bij onderzoeken naar fraude met verblijfsvergunningen, mensenhandel en terrorisme. Volgens de autoriteit zijn de instanties wettelijk verplicht de privacy te waarborgen en gelden juist bij gevoelige informatie strikte voorwaarden.

De privacywaakhond wil nog niet spreken van een onderzoek naar de informatie-uitwisseling, maar wil wel nagaan of de instanties zich in dit geval houden aan de voorwaarden die wettelijk gelden voor het opvragen en bewaren van gevoelige informatie. „Die check is belangrijk, want mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun (gevoelige) informatie omspringt.”