Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt flink meer privacyklachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar bijna 79 procent meer klachten over een mogelijke privacyschending binnengekregen dan het jaar ervoor. In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht hierover in. De AP stelt dat ondanks maatregelen om klachten sneller af te handelen, de capaciteit onvoldoende blijft om mensen snel genoeg te helpen.

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen laten de cijfers bovenal zien dat mensen de privacytoezichthouder goed weten te vinden. „Dat het wat met mensen doet als hun privacy geschonden wordt en dat ze voor hun rechten opkomen. Dat ze ons bellen als hun voormalige kerk weigert ze uit te schrijven uit het doopregister. Dat ze het klachtenformulier op onze site invullen als ze ondanks eerder bezwaar wéér worden gebeld met een aanbieding van dezelfde energieleverancier”, somt Wolfsen op.