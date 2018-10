Automobilisten voorkomen ongeval op snelweg

Door kordaat ingrijpen hebben automobilisten op de snelweg bij Amsterdam een mogelijk ernstig ongeval weten te voorkomen. Een man raakte maandagochtend al rijdend in zijn auto onwel, waarna andere weggebruikers hem tot stilstand wisten te krijgen met gebruik van hun voertuigen.

„Dit incident had heel naar kunnen aflopen als meerdere bestuurders niet een heldendaad hadden verricht”, twittert de politie. Door opzettelijk tegen de auto van de man aan te rijden, konden ze erger voorkomen.

Om vervolgens bij de bestuurder te kunnen komen, sloegen de omstanders een autoruit in. Daarna verleenden ze eerste hulp. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend. „Heel mooi om te zien hoe deze helden samenwerkten”, reageert Rijkswaterstaat.