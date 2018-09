Automobilisten kiezen vaker voor automaat

Ruim een derde (34,3 procent) van alle nieuwe auto’s in Nederland is een automaat. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2006 toen 17,3 van de nieuwe auto’s een automatische versnellingsbak had. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van de RAI Vereniging en BOVAG.

Op dit moment rijden in Nederland ruim 1,9 miljoen personenauto’s rond met een automatische versnellingsbak. Dat is 21,2 procent van het totale wagenpark. Twaalf jaar geleden was dat de helft minder, met circa 936.000 automaten. Het aandeel nieuwe handgeschakelde auto’s daalde tussen 2008 en 2016 van 82,1 naar 65,1 procent.

De toename van auto’s met automaat komt onder meer door de populariteit van elektrische en hybride auto’s die standaard met automatische versnellingsbak zijn uitgerust. Ook de vergrijzing speelt een rol; 35,2 procent van alle auto’s is momenteel in bezit van 55-plussers.