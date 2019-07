Automobilisten in file op A44 krijgen water

De A44 bij Sassenheim is vrijdag richting Amsterdam enkele uren afgesloten geweest nadat daar een vrachtwagen was geschaard. Wie in de hitte in de lange file achter het ongeluk stond, kreeg van de hulpdiensten drinkwater uitgereikt. Bij het ongeluk raakte niemand ernstig gewond.

Nadat de vrachtwagen was weggesleept werd begonnen met het opruimen van gelekte diesel op het asfalt. Zodra die klus geklaard is, wordt de A44 vrijgegeven. „Het zal nog even duren voordat de file en ook enkele opstoppingen in Leiden zijn opgelost”, aldus de politie Hollands Midden.