Automobiliste rijdt tegen boom en overlijdt

Een 39-jarige vrouw uit de Gelderse plaats Ulft is donderdag om het leven gekomen doordat zij met een auto tegen een boom was aangereden, maakte de politie vrijdag bekend.

Omstreeks 19.00 uur reed de vrouw op de Slingerparallel in Ulft, vanuit het nabijgelegen Silvolde. Ze raakte door onbekende oorzaak van de weg. De politie vermoedt dat de bestuurster dit heeft willen corrigeren en daardoor aan de andere kant van de weg tegen een boom is gereden. De vrouw was door de klap vermoedelijk op slag dood.

Kort na de botsing vloog de auto in brand. Omstanders en toegesnelde hulpdiensten hebben nog geprobeerd de brand te blussen en het slachtoffer uit de auto te halen, maar dat lukte niet.