Een automobiliste is overleden doordat zij in Zuidland (Zuid-Holland) in botsing kwam met een andere auto op de Dwarsweg. De vrouw belandde vervolgens in een sloot langs de weg. De brandweer was er snel bij maar hulp mocht niet meer baten, zei een woordvoerder van de politie.

De bestuurder van de andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Ook is de oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk.