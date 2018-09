Automobiliste die vrouw doodreed had gedronken

De automobiliste die afgelopen weekend in Sittard een fietsster aanreed en daarna doorreed, had gedronken. Dat heeft de politie bevestigd. De twintigjarige fietsster uit Sittard kwam door het ongeluk om het leven. De bestuurster is inmiddels op vrije voeten gesteld.

Het ongeval gebeurde midden in de nacht op de Straatsburglaan. Nadat de fietsster was aangereden, reed de auto ook tegen een huis en raakte hij nog twee wagens in dezelfde straat. Agenten troffen de zwaarbeschadigde auto aan in de Betuwestraat. Even later is de automobiliste (43 jaar) aangehouden.

Op het politiebureau bleek dat zij te veel had gedronken: 310 ugl, wat overeenkomt met een promillage van 0,7. Inmiddels mag ze de berechting in vrijheid afwachten, liet de politie weten.