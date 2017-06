Bij een ongeluk in Eindhoven is een automobilist in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen en zijn twee andere inzittenden gewond geraakt. De auto botste bij een achtervolging door de politie tegen een boom.

De politie in de Brabantse stad onderzoekt het ongeluk, waarbij de auto met Belgisch kenteken er vandoor was gegaan na een stopteken van de politie. De politie zette de achtervolging, waarop de automobilist op een ventweg met hoge snelheid tegen de een boom reed.