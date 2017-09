Automobilist vast na dood vrouw (18) in Spier

De politie heeft zondag naast de weg De Steegde bij het Drentse dorpje Spier het levenloze lichaam gevonden van een achttienjarige vrouw uit het nabijgelegen dorpje Pesse. Zondagmiddag meldde zich een automobilist bij de politie die zei in de nacht „iets” te hebben geraakt. Hij is aangehouden en zijn auto wordt onderzocht.

De politie was getipt door een voorbijganger die het lichaam langs de weg in een greppel zag liggen.

De vrouw was zaterdagavond naar een schuurfeest in de buurt geweest. Toen ze zondagochtend niet thuis was gekomen, heeft haar familie haar als vermist opgegeven. Ook op Facebook zijn oproepen gedaan of iemand haar nog had gezien.

In de loop van zondagmiddag vertelde een 24-jarige inwoner van Ruinerwold aan de politie dat hij de afgelopen nacht op de betrokken weg „iets had geraakt” met zijn auto.

De sportvereniging waar de vrouw vaak kwam, heeft zondagavond de kantine opengesteld voor iedereen die wil komen praten.