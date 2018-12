Automobilist te water in Drenthe

In Uffelte is iemand met zijn auto in het water terechtgekomen. De hulpdiensten troffen de auto aan langs de Kippenburgweg. Duikers van de brandweer hebben de inzittende bevrijd. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook de auto is uit het water gehaald.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. De politie waarschuwt dat het op meerdere plekken in Drenthe mistig is. Ook zijn sommige wegen glad door opvriezing. „Houd hier rekening mee als je onderweg bent of nog moet vertrekken”, aldus de politie.