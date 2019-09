Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen in Tilburg, nadat hij tegen een boom was gereden. Een woordvoerder van de politie bevestigt donderdag berichtgeving hierover door Omroep Brabant.

Het ongeluk gebeurde op de Jules Verneweg rond 03.30 uur. Er waren geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk, aldus de politie. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.