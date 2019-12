Een automobilist in het Limburgse Landgraaf heeft vrijdagmiddag met opzet een scooterrijder aangereden. Volgens getuigen hadden de automobilist en de scooterrijder ruzie, waarna automobilist bewust op de scooter zou zijn ingereden.

Direct na de aanrijding is de automobilist ervandoor gegaan. De 32-jarige scooterrijder uit Heerlen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanrijding vond rond 12.30 uur plaats in de Gatestraat.