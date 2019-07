In het Overijsselse Wierden is een automobilist door de muur van een elektriciteitshuisje gereden. Hij zit bekneld in de auto. Om hem te kunnen bevrijden, is de stroom in het huisje uitgeschakeld en wordt het gebouw gestut, aldus de veiligheidsregio.

Het elektriciteitshuisje staat langs de kant van de Industrieweg in Wierden. Hoe de auto van de weg is geraakt, moet nog worden onderzocht.