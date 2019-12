In Venlo is dinsdag een automobilist ingereden op een motoragent. Dat gebeurde bij een controle op de Professor Gelissensingel. De agent kwam daardoor ten val. Het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt.

De bestuurder ging na de aanrijding ervandoor en is nog voortvluchtig. De politie wil in contact komen met de bestuurder van een andere auto die het voorval vermoedelijk heeft zien gebeuren.