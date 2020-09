‘Automobilist rijdt in op bezoekers van pub in Rijsbergen’

Een auto is zondagochtend vroeg in het Brabantse Rijsbergen ingereden op mensen die voor een café op straat stonden. Dat hebben getuigen althans verklaard, meldt de politie. Die is nu op zoek naar de auto en de bestuurder. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, een van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het voorval vond rond 05.30 uur plaats op de Sint Bavostraat. De bestuurder van de auto zou even daarvoor boos het café hebben verlaten. Daarna stapte hij in het voertuig en reed in op een aantal mensen die op de stoep voor de horecazaak stonden.

De politie is een onderzoek gestart en bekijkt daarvoor camerabeelden en hoort getuigen. Het gezochte voertuig is mogelijk een donkere stationwagen die vermoedelijk op meerdere plekken schade heeft.