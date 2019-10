Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt door een aanrijding met een auto op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De bestuurder van de auto is er na het ongeluk vandoor gegaan. De politie is op zoek naar een bestuurder van de zilvergrijze Mercedes.

Volgens de politie moet de auto schade hebben aan de voorkant. In de bumper zou een gat zitten en een ruitenwisser zou ontbreken. De politie heeft al met verschillende getuigen gesproken en vraagt de bestuurder zich te melden.