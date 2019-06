Automobilist rijdt door na dodelijke aanrijding

Een 18-jarige vrouw uit Ell (Limburg) is zondagochtend in Nederweert om het leven gekomen nadat ze op haar fiets was aangereden door een automobilist. De bestuurder, een 18-jarige man uit Helmond, reed door. Hij kon even later door de politie worden aangehouden.

Het ongeval gebeurde rond 04.00 uur zondagochtend in de Brugstraat in Nederweert. Na de aanrijding werd de vrouw naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

De automobilist is naar een cellencomplex gebracht. De politie meldde dat hij geen drank of drugs had gebruikt.