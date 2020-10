‘Automobilist rijdt andere auto in Helmond expres van de weg af’

De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Geldrop gearresteerd op verdenking van poging tot moord of doodslag. Hij zou maandag in Helmond een auto waarin twee vrouwen zaten opzettelijk van de weg gedrukt hebben, maakte de politie bekend. Aanleiding zou een conflict in de relationele sfeer geweest zijn.

Volgens de politie reed de man maandagmiddag op de Europaweg in Helmond met hoge snelheid in op de auto van de vrouwen. Die begon als gevolg daarvan te tollen en botste in de berm tegen een lantaarnpaal. De bijrijdster raakte daardoor lichtgewond.

De politie pakte de man dinsdagochtend op, mede naar aanleiding van getuigenverklaringen.