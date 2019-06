Automobilist richt ravage aan in Rotterdam

Een vermoedelijk dronken 23-jarige automobilist heeft in Rotterdam een enorme ravage aangericht, waarbij negen auto’s beschadigd raakten, meldt de politie. De Rotterdammer bleek de auto waarin hij reed, te hebben gestolen. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs.

Volgens de politie is het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen tijdens de dollemansrit van de man. Hij reed met een zwarte pick-up tegen het verkeer in en reed over de stoep in de Noordmolenstraat. Hierbij ramde hij enkele auto’s en fietsen. Toen hij zich uiteindelijk klem reed, trokken omstanders hem uit de auto, waarna hij werd overgedragen aan de politie. Omdat een blaastest mislukte, is een bloedtest afgenomen.