Automobilist racet met vals rijbewijs over A16 bij Rotterdam

Een 32-jarige automobilist is opgepakt nadat hij in zijn auto bijna twee keer zo hard als toegestaan reed over de A16 bij Rotterdam. Agenten zetten hem vrijdagavond op de Lapdijk in Moerdijk aan de kant en namen zijn rijbewijs in. Dat bleek vals. Daarop is de man aangehouden.

De Rotterdammer was kort daarvoor bij een snelheidscontrole op de A16 geflitst met 188 kilometer per uur. Op dat deel van de snelweg is 100 de maximumsnelheid.

„De auto is afgesleept en de man is overgebracht naar het cellencomplex”, aldus de politie zaterdag.