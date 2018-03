In de Zuid-Hollandse plaats De Lier is dinsdagochtend een auto van de weg geraakt. De automobilist is bij dit eenzijdige ongeval op de Kijckerweg overleden, zo meldt de politie.

Het slachtoffer is een man. Verdere informatie over zijn identiteit is niet bekendgemaakt. De politie vermoedt dat de man achter het stuur onwel is geworden, maar er wordt nog onderzoek gedaan.