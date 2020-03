Een automobilist die donderdagmiddag betrokken was bij een eenzijdig verkeersongeval in Goirle is overleden. De bestuurder is vermoedelijk onwel geworden en vervolgens tegen een boom gereden.

De 78-jarige automobilist werd overgebracht naar een ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland.

Het ongeluk vond plaats op de Turnhoutsebaan, vlakbij de Belgische grens.