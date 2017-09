Een ongeluk in dichte mist heeft het leven gekost aan een 26-jarige man uit Assen.

De auto van het slachtoffer stond zondagochtend stil op de A28 nadat hij een ongeluk met de auto had gehad. De stilstaande auto werd vervolgens in de dichte mist aangereden door een andere automobilist. Het slachtoffer bezweek maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen