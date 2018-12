Een automobilist in Hoek, bij Terneuzen, is overleden nadat hij op een rotonde rechtdoor was gereden. De auto raakte van de weg en kwam terecht op een lager gelegen fietspad. Een passagier raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de slachtoffers kan de politie nog niets zeggen.