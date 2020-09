Door een ongeluk op de Volkelseweg in Mill (Brabant) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige man uit de gemeente Mill en Sint Hubert om het leven gekomen.

Hij raakte door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de weg en raakte een boom. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen, aldus de politie.