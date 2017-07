Een automobilist die donderdagavond laat betrokken was bij een verkeersongeval in Den Bosch, is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie raakte het slachtoffer op de Balkbrug-Oost in het stadsdeel Empel van de weg. De auto botste tegen een boom en een lantaarnpaal. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.