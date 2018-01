Automobilist op de vlucht rijdt auto in prak

Een 27-jarige man uit Apeldoorn die probeerde te ontkomen aan een alcoholcontrole van de politie reed tijdens zijn vlucht in de nacht van zaterdag op zondag zijn eigen auto total loss. Hij bleek veel te veel te hebben gedronken.

De beginnend bestuurder stuitte in zijn woonplaats op een politiecontrole, die hij uit alle macht wilde omzeilen. Hij keerde zijn auto en ging er met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk werd hij verderop in Apeldoorn klemgereden door meerdere politiewagens, waarvan er een licht beschadigd raakte. Tijdens zijn vlucht raakte de 27-jarige zoveel obstakels en liep zijn auto zoveel schade op dat die waarschijnlijk niet meer te redden is.

Na zijn aanhouding ontkwam de automobilist niet meer aan een blaastest. Uit de ademanalyse op het politiebureau bleek hij zover boven de toegestane grens te zitten, dat zijn rijbewijs is ingevorderd.