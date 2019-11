Een 26-jarige man uit Herten (gemeente Roermond) is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen door een verkeersongeval op de N293 in zijn woonplaats. Door nog onbekende oorzaak kwam de man op de verkeerde weghelft terecht en botste met een tegenligger, maakte de politie maandag bekend.

De inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. De bestuurder van de andere auto is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.