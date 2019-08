Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na een ongeval op de N50 in de buurt van Kamperveen (Overijssel). Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De A50 richting Apeldoorn is afgesloten tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Richting Zwolle is een omleiding ingesteld.