Door een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto in Veghel (Noord-Brabant) is een dode gevallen. De bestuurder van de auto is om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde op de provinciale weg N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Op dezelfde weg overleed zaterdag een motorrijder na een botsing met een vrachtwagen.