Een automobilist is donderdagochtend om het leven gekomen door een botsing met een tractor in het Limburgse Vlodrop. Het dodelijke ongeval vond volgens de politie om 07.15 uur plaats op Tussen de Bruggen in het dorp.

Ondanks de inzet van een traumahelikopter overleed de bestuurder van de auto ter plaatse. De bestuurder van de tractor kwam met de schrik vrij.