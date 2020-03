Automobilist na wilde achtervolging opgepakt in Zevenbergen

Een 35-jarige automobilist is zaterdagmorgen opgepakt na een wilde achtervolging, waarbij hij zelfs harder dan 100 kilometer per uur over een woonerf in het Brabantse Zevenbergen reed.

De man uit Rijsbergen probeerde zich rond 08.45 uur te onttrekken aan een politiecontrole op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Agenten zagen dat de man geen kentekenplaat aan de voorzijde had. Later bleek de kentekenplaat aan de achterzijde niet bij de auto te horen. De automobilist negeerde een stopteken en ging er met snelheden boven de 200 kilometer per uur vandoor.

De man reed vervolgens richting Zevenbergen, waar hij op een woonerf met een snelheidslimiet van 30 kilometer een snelheid van zeker 100 kilometer per uur haalde, aldus de politie. Daar verloor hij de controle over de auto, reed door een hek en kwam in een tuin tot stilstand.

Hij vluchtte te voet, waarna een zoektocht met een helikopter en een politiehond begon. Anderhalf uur later werd de Rijsbergenaar op straat aangehouden. De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben, en de kentekenplaten in en op de auto bleken gestolen. In de auto werd ook nog een honkbalknuppel gevonden.