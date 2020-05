Automobilist met drank op richt ravage aan in Amsterdam

Een automobilist die al een rijverbod had omdat hij was betrapt op te hard rijden met te veel drank op, heeft enkele uren later een ravage aangericht in Amsterdam.

De politie zag de man met hoge snelheid over de Burgemeester de Vlugtlaan rijden en zette de achtervolging in. Enkele straten verder verloor de automobilist de macht over het stuur en ramde zeker drie geparkeerde auto’s. Hij probeerde nog weg te rennen maar kon snel worden aangehouden. De man is met letsel naar een ziekenhuis gebracht en heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.