Automobilist komt om door botsing met trein

Door een aanrijding tussen een trein en een auto in Nunspeet is de automobilist om het leven gekomen. De intercity botste volgens de politie rond 20.40 uur op de auto op een spoorwegovergang op de Eperweg in de Gelderse plaats. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Als gevolg van de aanrijding is het treinverkeer tussen ’t Harde en Nunspeet gestremd. Er zijn bussen ingezet. De NS meldt dat die situatie duurt tot ongeveer 23.30 uur.