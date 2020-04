Een 49-jarige automobilist uit Breskens is overleden door een eenzijdig verkeersongeval op de Kruisweg in het Zeeuwse dorp Hoofdplaat, in de gemeente Sluis. De auto was in de sloot terechtgekomen en de inzittende is hierbij om het leven gekomen, meldt de politie.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.